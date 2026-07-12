США ждут компенсации от стран Персидского залива за Ормуз

Американские военные обеспечивают проход судов через Ормузский пролив, за эту помощь ожидается компенсация, заявил Трамп.

США ждут, что обеспечивая судоходство в Ормузском проливе, получат компенсацию от стран Персидского залива, поделился глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, США защищают в Ормузе все арабские страны Персидского залива и рассчитывают, что за эти усилия будет получена компенсация.

"Я хочу получить компенсацию, поскольку мы защищаем очень богатую часть мира. Мы расходуем деньги. Мы собираемся получить от стран, которым мы помогаем, компенсацию за защиту"

– Дональд Трамп

Американский лидер перечислил страны, которые они имеет в виду, это Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия. Он заметил, что считает выплату компенсаций "уместной". По его словам, Штатам нет необходимости обеспечивать нормальное судоходство в регионе.

"Мы в этом не нуждаемся. Но это нам нужно с точки зрения защиты союзников"

– Дональд Трамп

Накануне президент США сообщил, что за контроль и безопасность в Ормузском проливе, Вашингтон рассчитывает получать 20% стоимости транспортируемых грузов.