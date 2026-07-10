Ночная волна ударов США по Ирану продлилась почти шесть часов

Американские военные сообщили о завершении серии ударов по Ирану, стартовавшей около полуночи по московскому времени. В рамках атаки США впервые использовали ударные морские БПЛА.

Ночная атака на Иран завершилась, следует из сообщения Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"CENTCOM завершил новую волну наступательных ударов в отношении Ирана, поразив десятки целей в нескольких местах при помощи высокоточных боеприпасов с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаковать международное судоходство, проходящее через Ормузский пролив"

– командование

Военные США задействовали в ходе атаки истребители, корабли и дроны – впервые были использованы ударные морские беспилотники. Поражены системы ПВО и хранилища ракет и дронов.

"Силы Центрального командования нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радарам, ракетным и беспилотным средствам, а также малым судам"

– CENTCOM

Атака США на Иран в ночь на 13 июля продлилась почти шесть часов, о ее старте было объявлено в полночь (мск).

По сообщению иранского агентства NourNews, под удар попали объекты по крайней мере в 13 городах Ирана. Были атакованы города Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк.