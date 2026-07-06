Вестник Кавказа

Из Москвы в Ереван запустили прямые автобусные рейсы

Из Москвы в Ереван запустили прямые автобусные рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямые автобусные рейсы в Ереван теперь официально запущены из Москвы и будут еженедельно отправляться от платформ международного автовокзала "Красногвардейский".

​Между Москвой и Ереваном открывается регулярное автобусное сообщение с отправлением от международного автовокзала "Красногвардейский". Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

В департаменте транспорта уточнили, что отправления будут осуществляться один раз в неделю по четвергам. Приобрести билеты пассажиры могут онлайн через специальный раздел в мобильном приложении "Метро Москвы".

В ведомстве добавили, что запуск направления стал итогом совместной работы Московского метрополитена и перевозчиков. Всего на данный момент с автовокзалов столицы доступно свыше 170 междугородних и международных маршрутов.

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