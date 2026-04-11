Габала примет звезд балета из России и Казахстана

С 29 июля по 3 августа Габала принимает международный музыкальный фестиваль. Мероприятие откроется балетным гала-концертом, в котором примут участие мастера балета из Азербайджана, России, Казахстана и других стран.

XV Габалинский международный музыкальный фестиваль начнется с балетного гала-концерта, в котором примут участие звезды балета из Азербайджана и восьми стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Германию, Австрию, Нидерланды, Вьетнама и Молдову.

В частности, свое искусство зрителям представят заслуженный артист Азербайджана, ведущий солист Мариинского театра Тимур Аскеров, а также ведущая солистка этого театра Рената Шакирова. Также зрители смогут увидеть балетную труппу Большого театра России в составе Артема Овчаренко и первой солистки Анны Тихомировой.

Гости Габалинского музыкального фестиваля смогут увидеть фрагменты всемирно известных балетов "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Жизель" Адольфа Адана и других произведений.

XV Габалинский международный музыкальный фестиваль пройдет с 29 июля по 3 августа.