Турция рассчитывает на снятие санкций США – Фидан

МИД Турции: Анкара рассчитывает на снятие Вашингтоном санкций CAATSA, по которым Турцию исключили из программы F-35.

Анкара рассчитывает, что Вашингтон в обозримом будущем отменит рестрикции, которые были введены в рамках закона CAATSA. Согласно этому закону, Турцию исключили из программы истребителя "пятого поколения" F-35, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы рассчитываем на отмену в ближайшее время санкций [CAATSA]"

– Хакан Фидан

Ранее в схожем ключе выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который выразил уверенность в положительном решении вокруг ситуации с F-35.

Напомним, что США заблокировали поставки F-35 в Турцию из-за закупок Анкарой российских систем ПВО С-400. Стороны на протяжении нескольких лет ведут переговоры о возвращении Турции в программу разработки истребителя, последние консультации прошли в ходе визита Трампа в Анкару в июле.