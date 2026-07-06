Вестник Кавказа

В Бушере после атак США прогремели взрывы

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
В провинции Бушер в Иране сегодня американской атаке подверглись несколько локаций, в том числе удары были нанесены по окрестностям атомной электростанции.

Заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиан сообщил об атаке США на регион, передает агентство IRNA.

"В продолжение атак американского врага и нарушения меморандума о прекращении войны, сегодня в полдень ударам американского врага подверглись несколько точек в провинции Бушер, включая периметр атомной электростанции"

– Эхсан Джаханиан

По данным агентства Mehr, около полудня в провинции Бушер были слышны взрывы. Иранское агентство Fars  сообщило о взрывах в городе Чогадек в Бушере.

Данных о последствиях американской атаки на Бушер нет.

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