В Бушере после атак США прогремели взрывы

В провинции Бушер в Иране сегодня американской атаке подверглись несколько локаций, в том числе удары были нанесены по окрестностям атомной электростанции.

Заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиан сообщил об атаке США на регион, передает агентство IRNA.

"В продолжение атак американского врага и нарушения меморандума о прекращении войны, сегодня в полдень ударам американского врага подверглись несколько точек в провинции Бушер, включая периметр атомной электростанции"

– Эхсан Джаханиан

По данным агентства Mehr, около полудня в провинции Бушер были слышны взрывы. Иранское агентство Fars сообщило о взрывах в городе Чогадек в Бушере.

Данных о последствиях американской атаки на Бушер нет.