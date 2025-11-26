Вестник Кавказа

В Дагестане появится новый логистический комплекс за 14 млрд рублей

В Дагестане появится новый логистический комплекс за 14 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один крупный складской комплекс будет построен в Дагестане. Проект осуществит компания "Ромекс", инвестиции составят 14 млрд рублей.

В Дагестане будет реализован новый инвестиционный проект – кубанская компания "Ромекс" намерена построить в республике крупный логистический комплекс, поделились в пресс-службе администрации главы Дагестана.

"Компания "Ромекс" планирует построить в Дагестане крупный современный логистический парк. <...> Инвестор намерен вложить около 14 млрд руб. Предполагается строительство складского комплекса площадью 175 тыс кв м"

– пресс-служба

Складской комплекс будет сдаваться в аренду.

Отметим, что эта эе компания уже построила в республике склад Ozon, площадь которого составляет 127 тыс кв м.

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