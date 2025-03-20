В Дагестане заработал крупный логистический центр Ozon

Миллионы товаров одного из самых популярных в России маркетплейсов Ozon теперь станут доступнее для жителей Дагестана – сегодня в регионе заработал его крупнейший на Севером Кавказе логистический центр.

В Кумторкалинском районе Дагестана на территории индустриального парка "Тюбе" сегодня торжественно открылся крупнейший на Северном Кавказе логистический центр российского маркетплейса Ozon, сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Общий объем инвестиций в создание логистического комплекса составил 14 млрд рублей, 4,5 млрд из которых были направлены на техническое оснащение и автоматизацию объекта, отметил на церемонии глава Дагестана Сергей Меликов, передает "Это Кавказ".

"Для экономики республики инвестиции свыше 14 млрд рублей - это серьезный вклад в развитие инфраструктуры, особенно с учетом налоговых отчислений во все уровни бюджета от реализации проекта"

- Сергей Меликов

Теперь заказы на маркетплейсе станут намного доступнее для жителей региона: этому будет способствовать его удобное размещение вблизи федеральных трасс, что обеспечивает прямой выход на основные автомобильные магистрали юга России.

Комплекс будет обеспечивать полный цикл обработки заказов, от приема товаров до формирования посылок, а вводить в эксплуатацию его будут поэтапно. На первом этапе здесь будут хранить около 10 млн единиц товаров и обрабатывать до 180 тыс заказов в сутки. Со временем его площади хранения увеличатся втрое, а мощность вырастет до 900 тыс заказов в сутки, - добавили в пресс-службе.