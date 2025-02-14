Вестник Кавказа

В проект логистического комплекса Ozon в Невинномысске вложили 10 млрд рублей

В проект логистического комплекса Ozon в Невинномысске вложили 10 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Невинномысске начинает работу крупный логистический комплекс маркетплейса Ozon.

Инвестиции в логистический комплекс Ozon в Невинномысске составили порядка 10 млрд рублей. 

Сообщается, что компания начала реализовывать вторую и третью очереди проекта. 

Как заявили в Ozon, маркетплейс за прошлый год привлек около 6 тыс предпринимателей из Ставрополья. Оборот регионального бизнеса вырос более чем на 70%. 

Отмечается, что запуском комплекса занималась компания Romex Group, работающая с 1998 года, передает РБК Кавказ.

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