В проект логистического комплекса Ozon в Невинномысске вложили 10 млрд рублей

В Невинномысске начинает работу крупный логистический комплекс маркетплейса Ozon.

Инвестиции в логистический комплекс Ozon в Невинномысске составили порядка 10 млрд рублей.

Сообщается, что компания начала реализовывать вторую и третью очереди проекта.

Как заявили в Ozon, маркетплейс за прошлый год привлек около 6 тыс предпринимателей из Ставрополья. Оборот регионального бизнеса вырос более чем на 70%.

Отмечается, что запуском комплекса занималась компания Romex Group, работающая с 1998 года, передает РБК Кавказ.