В Армении утвердили проект бюджета на 2026 год

Ереван утвердил бюджет с дефицитом в $1,4 млрд. Рост экономики страны прогнозируется на 5,4%.

Парламент Армении утвердил проект бюджета на следующий год. Государственные траты будут преобладать над расходами на более чем 500 млрд драмов (около $1,4 млрд).

Проект бюджета страны поддержало 62 парламентария, 27 депутатов выступили против.

Согласно проекту, доходы армянской казны будут составлять около $8 млрд (рост на 9%), траты планируются в размере $9,4 млрд (рост на 5,4%). Бюджет сверстан из расчета роста ВВП на 5,4%. По прогнозам, размер экономики республики должен составить $31 млрд.

Долг Еревана составит $16,5 млрд, что относительно ВВП дает почти 53%.