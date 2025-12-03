Вестник Кавказа

AZAL внедрил систему страхования от задержек рейсов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Azerbaijan Airlines внедряет сервис DAFAR, который позволит пассажирам дистанционно перебронировать билеты на рейс или отменить бронирование в случае изменения расписания.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) запустила цифровой сервис DAFAR (Disruption Assistance For Any Reason), который поможет избежать неприятностей для пассажиров в случае задержек или отмены рейсов. 

С новой услугой пассажиры авиакомпании смогут в онлайн-режиме узнать об изменении расписания и перебронировать билет на любой удобный вариант, в том числе предусмотрена бронь на рейсы других авиакомпаний. Также пассажиры смогут получить полную компенсацию стоимости билета или продолжить путешествие. 

Воспользоваться DAFAR можно при покупке билета на сайте или в мобильном приложении, услуга платная. 

В AZAL заявили, что новый сервис повысит уровень комфорта для пассажиров. 

"В Azerbaijan Airlines мы стремимся внедрять передовые решения, отвечающие меняющимся потребностям путешественников. Это партнерство позволит укрепить лояльность пассажиров и обеспечить более гибкий и отзывчивый сервис для них"

– коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде

