Расследование крушения борта AZAL подходит к концу в Казахстане

В Минтрансе Казахстана рассказали о ходе расследования крушения лайнера AZAL в Актау. В министерстве отметили, что его результаты могут быть представлены в конце нынешнего или начале следующего года.

Минтранс Казахстана завершает расследование крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи аэропорта Актау. Об этом заявил вице-премьер страны Канат Бозумбаев.

Выступая перед заседанием парламента РК, он подчеркнул, что результаты могут быть обнародованы уже в этом месяце или в начале 2026 года.

"Расследование на две части делится. Есть криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами и с азербайджанскими. И вторая часть касается расследования министерства транспорта.

Министерство транспорта на завершающей стадии расследования"

– вице-премьер республики

Он добавил, что сейчас они ждут окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий.

Говоря о расследовании Генпрокуратуры, вице-премьер Казахстана сообщил, что там "тоже подвижки есть".

"Вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится"

– Канат Бозумбаев