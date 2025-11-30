Президент России летит в Индию с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин сегодня отправляется в Индию с двухдневным государственным визитом, темой которого станут вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Сегодня президент России Владимир Путин во главе большой представительной делегации вылетает в Индию с двухдневным государственным визитом, в Нью-Дели он проведет встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди и обсудит с ним вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Между лидерами двух стран сложились теплые и доверительные отношения, а межгосударственные отношения двух стран находятся на подъеме, передает РИА Новости.

В ходе визита сегодня Путин проведет неформальную беседу с Моди в формате тет-а-тет, в ходе которой лидеры двух государств с глазу на глаз смогут обсудить самые чувствительные и важные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Она станет одним из ключевых пунктов визита российского лидера, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Уже завтра, 5 декабря в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне, которые охватят весь спектр российско-индийских отношений, в том числе сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам двусторонних переговоров Владимир Путин и Нарендра Моди сделают заявления для СМИ.

Также завтра Путин и Моди примут участие в пленарной сессии российско-индийского бизнес-форума, участники которого затронут перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами. В этот же день президент России встретится с президентом Индии Драупади Мурму и посетит мемориал Махатмы Ганди.

Результатом переговоров Путина в Индии станет совместное заявление о сотрудничестве в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре до 2030 года. Также будет подписан целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов.