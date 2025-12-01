ОБСЕ поблагодарила Азербайджан и Армению за роспуск Минской группы

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала "жизненно важным" решение об упразднении Минской группы ОБСЕ.

Решение о закрытии Минской группы ОБСЕ стало "жизненно важным" для продолжения мирного процесса между Баку и Ереваном, такое заявление сделала глава МИД Финляндии, действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен.

Она подчеркнула, что смогла наблюдать прогресс в армяно-азербайджанском мирном процессе. Дипломат напомнила о том, что в августе было принято решение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

"Это жизненно важный шаг, поддерживающий мирный процесс, а также устранение основного препятствия при утверждении бюджета ОБСЕ"

– Элина Валтонен

Напомним, что первого сентября Постоянный совет ОБСЕ вынес решение о прекращении Минского процесса и связанных с Минской группой структур. Соответственно, все принятые ранее в рамках организации документы, затрагивающие армяно-азербайджанский конфликт, утратили силу, теперь они недействительны. А первого декабря ОБСЕ заявила о закрытии Минского процесса и аффилированных с ним структур.