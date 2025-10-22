Заседание комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря

Российская Межведомственная комиссия по прикаспийскому сотрудничеству проведет очередное, пятое заседание 8 декабря, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в нем примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"8 декабря под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Викторовича Лаврова состоится пятое заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству"
– Мария Захарова
Дипломат также рассказала о повестке готовящейся встречи. В частности, указала Захарова, стороны обсудят актуальные вопросы прикаспийского сотрудничества. По ее словам, в числе прочих будут рассматриваться моменты, связанные с подготовкой к VII Каспийскому саммиту.
Напомним, что четвертое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоялось 22 мая в Москве.