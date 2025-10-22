Заседание комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоится 8 декабря

Межведомственная комиссия по прикаспийскому сотрудничеству соберется на заседание 8 декабря, в мероприятии примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российская Межведомственная комиссия по прикаспийскому сотрудничеству проведет очередное, пятое заседание 8 декабря, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в нем примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"8 декабря под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Викторовича Лаврова состоится пятое заседание межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству"

– Мария Захарова

Дипломат также рассказала о повестке готовящейся встречи. В частности, указала Захарова, стороны обсудят актуальные вопросы прикаспийского сотрудничества. По ее словам, в числе прочих будут рассматриваться моменты, связанные с подготовкой к VII Каспийскому саммиту.

Напомним, что четвертое заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству состоялось 22 мая в Москве.