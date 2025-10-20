Прикаспийские страны проведут учения по противодействию ЧС в 2026 году

Крупные учения с участием России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана состоятся в будущем году на Каспийском море в Астраханской области. Участники будут отрабатывать действия в случае чрезвычайных ситуаций.

Страны Каспийского моря в следующем году проведут совместные учения по ликвидации ЧС, они состоятся в Астраханской области, рассказал руководитель отдела департамента международной деятельности российского министерства по ЧС Алексей Горбунов.

Он напомнил, что первые такие учения состоялись еще в Астрахани в 2016 году, в следующие два года они проходили в акватории Азербайджана и Казахстана.

"Учитывая возрастающие риски чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, принимая при этом добрососедские партнерские отношения между нашими странами, предлагается восстановить практику проведения подобных совместных мероприятий и провести в следующем году в Астраханской области учения "Каспий-2026"

– Алексей Горбунов

Что именно войдет в программу учений, рассказали в областном МЧС. По словам представителей ведомства, в общей сложности участникам предстоит действовать в рамках пяти различных сценариев. Они будут имитировать ЧС, которые могут произойти как на воде, так и на земле.

Участники потренируются спасать пострадавших на море, устранять разлив нефти в воде, тушить возгорание и устранять очаг инфекции на судне с пассажирами, а также бороться с огнем в многоэтажке.

Учения запланированы на сентябрь 2026 года, они будут проходить два дня. Уточняется также, что событие будет проводиться на Каспии, а также на Волге и в Астрахани.