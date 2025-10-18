Дипломатия волн: зачем Азербайджан и Иран проводят совместные учения на Каспии?

Михаил Богданов

Иран и Азербайджан провели совместные военно-морские учения «АЗИРЕКС-2025» в акватории Каспийского моря. Расскажем, кому адресован этот сигнал и почему он заставляет по-новому взглянуть на расстановку сил на Каспии?

От парада кораблей к диалогу

Четыре дня в районе бакинского острова Бёюк-Зиря длилась активная фаза учений. Иранская группа кораблей, включавшая ракетные катера «Пикан» и «Щит», а также многоцелевое судно «Шахид Басир» из состава ВМС КСИР, — отрабатывала взаимодействие с азербайджанскими силами.

Важен не только состав, но и ритуал: прибытию иранских кораблей предшествовал торжественный официальный прием с участием азербайджанских командиров и чиновников. Затем последовали рабочие встречи, где стороны в деталях обсудили не только предстоящие маневры, но и перспективы расширения двустороннего сотрудничества. Это указывает на системный подход, а не на разовую акцию.

Зачем нужно маневры? Гуманитарный фасад стратегического партнерства

Официальные цели учений, заявленные сторонами, звучат сугубо прагматично и даже гуманитарно:

повышение безопасности судоходства

отработка операций по поиску и спасению

защита торговых путей и нефтяных танкеров.

Однако за этим техническим языком скрывается стратегический посыл.

Еще недавно эксперты из разных стран говорили об отношениях Баку и Тегерана в терминах «конфликта и борьбы». Сегодня же совместные маневры, пусть и под гуманитарными лозунгами, демонстрируют желание обеих стран снизить напряженность. Это попытка найти общий язык в пространстве, которое исторически является зоной пересечения интересов множества игроков. Учения такого рода — это не подготовка к войне, а отработка механизмов доверия, которые необходимы для предотвращения будущих кризисов.

Геополитический фон маневров

Каспийское море сегодня — гигантская шахматная доска. На фоне глобальной нестабильности и переформатирования традиционных союзов и Иран, и Азербайджан стремятся усилить свои позиции. В этой ситуации «АЗИРЕКС-2025» становится важным инструментом «мягкой силы».

Для Ирана это возможность продемонстрировать свою роль региональной державы, способной к конструктивному диалогу, несмотря на внешнее давление. Для Азербайджана — элемент многовекторной политики, показывающий, что Баку может выстраивать прагматичные отношения с разными центрами силы, включая южного соседа. Совместная отработка процедур и выработка единых стандартов для будущих учений, о которой заявили стороны, — это шаг к созданию в Каспийском море предсказуемой и стабильной среды.

Отбытие иранской эскадры из Баку поставило точку в учениях, но не в процессе, который они запустили. «АЗИРЕКС-2025» — не военный альянс и не тактический союз. Это мост, который начали строить поверх старых трещин и новых вызовов.

В мире, где локальные трения могут мгновенно перерасти в большой конфликт, способность к совместным действиям, даже в такой узкой сфере, как поиск и спасение, становится бесценным активом. Учения показали, что, несмотря на все различия, и Иран, и Азербайджан считают стабильность Каспия общей ценностью. Прочен ли этот новый мост, покажет время, но сам факт его закладки —знаковое событие для всей региональной политики.