Дмитриев встречается с представителями администрации Трампа – СМИ

Кирилл Дмитриев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев принимает участие в переговорах с представителями администрации президента США во Флориде, пишут СМИ.

В настоящее время спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встречается с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Согласно источнику, переговоры проходят на территории Соединенных Штатов, в штате Флорида.

"Во Флориде (Кирилл Дмитриев - ред.) проводит встречи с представителями администрации Трампа"

– источник

О том, с какими конкретно представителями Белого дома проходит встреча, информация не поступила.

