Дмитриев встречается с представителями администрации Трампа – СМИ

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев принимает участие в переговорах с представителями администрации президента США во Флориде, пишут СМИ.
В настоящее время спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встречается с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Согласно источнику, переговоры проходят на территории Соединенных Штатов, в штате Флорида.
"Во Флориде (Кирилл Дмитриев - ред.) проводит встречи с представителями администрации Трампа"
– источник
О том, с какими конкретно представителями Белого дома проходит встреча, информация не поступила.