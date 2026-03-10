Вестник Кавказа

Хезболла начала операцию против Израиля

Сегодня вечером стартовала военная операция ливанского движения Хезболла против Израиля. В то время продолжается конфликт США и Израиля с Ираном.

Движение Хезболла официально заявило о запуске военной операции, направленной против Израиля, соответствующее сообщение распространили иранские СМИ.

О начале операции, в частности, пишет агентство Fars. При этом оно ссылается на саму организацию.

Кроме того, как сообщает агентство, силы Хезболлы уже совершили ракетную атаку на Израиль, причем уточняется, что она оказалась "самой тяжелой". Цели этих ударов названы не были.

Напомним, что второго марта о старте операции против ливанской Хезболлы сообщил Израиль. Предварительно ЦАХАЛ ударила по Бейруту (столице Ливана).

