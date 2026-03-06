Иран продолжает экспорт нефти через закрытый для всех Ормузский пролив

С начала военного конфликта США и Израиля против Ирана исламская республика экспортировала около 12 млн баррелей нефти. При этом движение танкеров других нефтяных поставщиков через Ормузский пролив ограничено.

Поставки иранской нефти на мировой рынок через Ормузский пролив продолжаются, несмотря на стартовавшую 28 февраля войну США и Израиля против Ирана.

Как рассказал телеканалу CNBC соучредитель платформы TankerTrackers Самир Мадани, с 28 февраля Иран экспортировал танкерами не менее 11,7 млн баррелей нефти.

Вероятно нефть предназначается для Китая, хотя в настоящее время сложно подтвердить конечный пункт назначения иранских танкеров, поделился аналитик Kpler Нхвей Кхин Сое.

"Учитывая, что Китай в последние годы был основным покупателем иранской нефти, значительная часть этих баррелей в конечном итоге может отправиться туда"

– Сое

Судоходство через Ормуз с начала конфликта с Ираном практически остановлено. С обеих сторон пролива находятся в ожидании несколько сотен судов.