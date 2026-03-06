Иран продолжает экспорт нефти через закрытый для всех Ормузский пролив

Поставки иранской нефти на мировой рынок через Ормузский пролив продолжаются, несмотря на стартовавшую 28 февраля войну США и Израиля против Ирана.
Как рассказал телеканалу CNBC соучредитель платформы TankerTrackers Самир Мадани, с 28 февраля Иран экспортировал танкерами не менее 11,7 млн баррелей нефти.
Вероятно нефть предназначается для Китая, хотя в настоящее время сложно подтвердить конечный пункт назначения иранских танкеров, поделился аналитик Kpler Нхвей Кхин Сое.
"Учитывая, что Китай в последние годы был основным покупателем иранской нефти, значительная часть этих баррелей в конечном итоге может отправиться туда"
– Сое
Судоходство через Ормуз с начала конфликта с Ираном практически остановлено. С обеих сторон пролива находятся в ожидании несколько сотен судов.