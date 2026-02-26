В Армении оценили роль России как главного торгового партнера страны

Россия на сегодняшний день остается одним из важных торговых партнеров Армении, обеспечивая более трети ее внешней торговли и развития экономики страны, отметил замминистра экономики Армении.

В Ереване сегодня открылась международная деловая миссия в сфере продуктов питания и товаров народного потребления, участники которой по достоинству оценили роль России как главного торгового партнера Армении. В общем объеме внешней торговли страны по итогам минувшего 2025 года Россия занимает более 35%, заявил замминистра экономики Армении Нарек Овакимян.

"Развитие одной из этих отраслей потенциально стимулирует рост и процветание других секторов экономики… Это подчеркивает необходимость активного взаимодействия и сотрудничества между разными участниками рынка для достижения устойчивого экономического роста"

- Нарек Овакимян

Армения активно развивает двусторонние торгово-экономические отношения, особенно те из отраслей, которые связаны с продуктами питания и товарами народного потребления. Они обладают значительным мультипликативным эффектом, отметил замминистра, передает Sputnik Армения.

В то же время у стран есть большой потенциал сотрудничества в таких сферах, как пищевая промышленность, фармацевтика и другие отрасли экономики, который может быть реализован благодаря совместным проектам и созданию кооперационных цепочек в аграрном секторе.

Это отметил и посол России в Армении Сергей Копыркин, подчеркнув: российский капитал широко представлен в ключевых отраслях экономики страны, в частности, в горнорудной промышленности, энергетике, металлургии, банковской сфере и транспортно-логистическом секторе, а также в области информационно-коммуникационных технологий.

Одиннадцать лет членства Армении в Евразийском экономическом союзе также имеет огромную роль в активизации двусторонних торгово-экономических связей и промышленной кооперации, добавил посол.