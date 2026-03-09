Вестник Кавказа

В Грузии отменили тендер на строительство дорог в сторону Азербайджана и Армении

Тендер на строительство 60 км дорог к границам с Азербайджаном и Арменией отменили в Грузии из-за низкой конкуренции. Проект должен был быть профинансирован Европейским инвестиционным банком.

Власти Грузии отменили тендеры на строительство автодорог к границам с Азербайджаном и Арменией. 

Причиной отмены конкурса, объявленного летом 2024 года, управление дорог страны назвало низкий уровень конкуренции. 

Согласно планам властей, победитель тендера должен был построить автомобильные дороги Рустави-Цители и Алгети-Садахло. Общая протяженность транспортных путей должна была превысить 60 км. В рамках тендера также планировалось строительство 26 мостов и 11 развязок. 

Работы должны были стартовать еще в прошлом году и должны были занять 2,5 года. 

Строительство дорог было профинансировано из бюджета страны, а также Европейским инвестиционным банком, который предоставил кредит на 250 млн евро.

