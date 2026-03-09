В Ормузском проливе под обстрелом оказались два судна

Сегодня днем под обстрел в Ормузском проливе попали два грузовых гражданских судна, одно из них повреждено взрывом, на втором пылает пожар – его экипаж эвакуируют.

Сегодня днем неизвестные в Ормузском проливе обстреляли снарядами два грузовых гражданских судна, одно из них повреждено взрывом боеприпаса, второе загорелось и подало сигнал тревоги, после чего началась эвакуация его экипажа, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар"

- сообщение управления

Судно запросило помощь, его экипаж эвакуируется, уточняется в публикации, передает "Интерфакс".

Второе грузовое судно также получило ущерб от взрыва неизвестного снаряда, при этом его экипаж не пострадал. Какая сторона обстреляла гражданские суда, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что право на беспрепятственное прохождение танкеров и других гражданских судов через Ормузский пролив получит любая арабская или европейская страна, которая вышлет американских послов с территории своего государства, заявила пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). При этом власти Ирана не исключили введения специальных пошлин для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих союзникам США.