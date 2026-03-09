Вестник Кавказа

Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия военных США и Израиля

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Иран попросил страны Персидского залива указать места размещения армии США и Израиля для более эффективных ударов, которые позволят обезопасить мирных жителей.

Тегеран направил странам Персидского залива предложение указать места дислокации военных подразделений США и Израиля, чтобы минимизировать риски для мирных жителей. Об этом сообщил представитель ВС Ирана Абольфазль Шекарчи. 

По словам Шекарчи, информационная поддержка со стороны стран и народов региона позволит иранцам наносить более точные удары. 

Как отметил представитель иранской армии, США и Израиль прибегают к тактике "живого щита", задействуя местное население в военной операции.

