Ближний Восток может лишиться половины российских туристов – АТОР

Турпоток из России на Ближний Восток может значительно сократиться, если война США и Израиля против Ирана окажется затяжной, считают в АТОР.

Спрос на отдых в странах Персидского залива среди россиян может упасть на 40-50%, если текущий ближневосточный конфликт затянется, предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики считают, что при затягивании конфликта и сохранении геополитической нестабильности на всю весну и далее, российский турпоток в страны региона значительно упадет.

"В этом случае российский турпоток в страны Персидского залива может сократиться на 40-50% (что означает потерю 600-700 тыс. поездок только по этому направлению)"

– АТОР

Отмечается, что кумулятивный эффект от закрытия пересадочных хабов на Ближнем Востоке будет сильнее: выездной туризм из РФ с учетом туристов, которые на отдых в страны Азии добирались транзитом через Персидский залив может сократиться на 1 млн поездок, поток туристов за границу может снизиться на 5%.

Если конфликт разрешится быстро, то ближневосточные страны потеряют около 20% туристов и треть транзитных путешественников весной, после чего ситуация нормализуется.