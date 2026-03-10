Убийство Хаменеи не повлияло на обороноспособность Ирана – СМИ

New York Times: гибель аятоллы Али Хаменеи не оказала существенного влияния на обороноспособность страны.

Гибель аятоллы Али Хаменеи не оказала деструктивного влияния на возможности властей Ирана руководить обороной страны, передает New York Times со ссылкой на американские политические круги.

"Официальные лица и военные эксперты заявили, что Иран ежедневно демонстрирует, что убийство верховного лидера страны в начале войны полностью не подорвало его боеспособность"

– New York Times

По словам источников в американской власти, к Вашингтону приходит понимание, что Тегеран не утратил административной силы и способен организованно сопротивляться.

Ранее власти Ирана устами постпреда в Вене Резы Наджафи заявили о намерении продолжать вести оборону страны всеми возможными средствами.