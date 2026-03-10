Вестник Кавказа

Убийство Хаменеи не повлияло на обороноспособность Ирана – СМИ

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
New York Times: гибель аятоллы Али Хаменеи не оказала существенного влияния на обороноспособность страны.

Гибель аятоллы Али Хаменеи не оказала деструктивного влияния на возможности властей Ирана руководить обороной страны, передает New York Times со ссылкой на американские политические круги. 

"Официальные лица и военные эксперты заявили, что Иран ежедневно демонстрирует, что убийство верховного лидера страны в начале войны полностью не подорвало его боеспособность"

– New York Times 

По словам источников в американской власти, к Вашингтону приходит понимание, что Тегеран не утратил административной силы  и способен организованно сопротивляться. 

Ранее власти Ирана устами постпреда в Вене Резы Наджафи заявили о намерении продолжать вести оборону страны всеми возможными средствами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.