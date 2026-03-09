Война в Иране может ударить по туризму - СМИ

Турция может потерять из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке до 25 миллиардов долларов доходов от туризма, поскольку геополитическая напряженность напрямую влияет на туристический сектор, пишут турецкие СМИ.

В случае затягивания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке Турция может потерять до $25 млрд, которые страна рассчитывала получить от туризма - геополитическая напряженность неизбежно скажется на туристическом секторе, пишет турецкая деловая газета Ekonomim.

"Экономический эффект войны на Ближнем Востоке нельзя оценивать только через цены на нефть. Туризм, авиация, недвижимость и сфера услуг первыми реагируют на геополитические шоки, потому что их основным фактором является ощущение безопасности"

- издание

Психология людей при планировании путешествий неизбежно анализирует все факторы, а при росте военных рисков туристы начинают откладывать поездки, авиакомпании корректируют маршруты. Это сказывается на доходах ресторанного бизнеса, розничной торговли и других отраслей, зависящих от туризма.

Львиную часть бюджета Турции составляют доходы от туризма, и при его снижении на 10% он недосчитается как минимум $6 млрд, еще 7-8% денежного оборота снизится за счет связанных с туризмом отраслей - транспорта, ресторанов и розничной торговли, пишет издание.

Сокращение турпотока на 25% влечет за собой более серьезные последствия - потери порядка $15 млрд, а при наиболее негативном сценарии потери могут составить $24–25 млрд.

Это ставит под серьезный удар значительную часть сферы услуг: обороты ресторанов, транспортных компаний и ритейла могут сократиться на 25–30%, а в курортных регионах возрастет риск закрытия бизнеса и роста безработицы, - утверждает автор публикации.

Напомним, ранее мы писали о том, что затяжной кризис отчасти переориентирует туристов с ОАЭ и соседних государств на Турцию, заявил генеральный директор туроператора Coral Travel Осман Тав. Турция – крупнейшее массовое летнее выездное направление, в то же время ОАЭ все же "зимнее" направление на российском рынке. Поэтому следует осторожнее подходить к возможным оценкам такого потенциального прироста, добавил эксперт.