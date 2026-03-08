Ситуацию вокруг Ирана обсудили Путин и Пезешкиан

Президент России созвонился во вторник с российским коллегой. Стороны поговорили о развитии событий на Ближнем Востоке.

Во вторник, 10 марта, состоялся телефонный разговор президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Об этом сказано на сайте Кремля.

Центральной темой обсуждения стали последние события на Ближнем Востоке, в том числе ситуация вокруг Ирана.

"В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом продолжено обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с израильско-американской агрессией против Ирана"

– пресс-служба Кремля

В ходе беседы глава российского государства подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами.

В свою очередь, президент Исламской Республики поблагодарил РФ за поддержку и гуманитарную помощь.