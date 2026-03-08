Нефтезавод в ОАЭ приостановил работу

В Абу-Даби в связи с атаками беспилотников временно приостановлена работа НПЗ. Из-за беспилотника на одном из предприятий в промзоне начался пожар.

В ОАЭ во вторник приостановил работу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Эр-Рувайс в эмирате Абу-Даби, ранее по Эр-Рувайсе была произведена атака дронов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рувайсе приостановил работу после того, как атака БПЛА спровоцировала пожар в промышленной зоне, где он находится"

– Bloomberg

По данным источника, работу остановил НПЗ Национальной нефтяной компании Абу-Даби, производится оценка ущерба от атаки БПЛА.

Атака дроном привела к возникновению пожара в промышленном комплексе в Эр-Рувайсе.

"Компетентные органы в эмирате Абу-Даби занимаются тушением пожара, который вспыхнул на одном из предприятий в промышленном комплексе Эр-Рувайса из-за атаки беспилотников. Пострадавших на данный момент не было зафиксировано"

– пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби

В Минобороны ОАЭ сообщили, что 10 марта системы ПВО уничтожили 8 ракет, одна упала в море, также были обнаружены 35 беспилотников, из них 26 перехвачены.