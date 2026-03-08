Лавров в разговоре с Аракчи заявил о необходимости деэскалации на Ближнем Востоке

Сегодня прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи, соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы дипломаты обменялись мнениями относительно текущей обстановки на Ближнем Востоке, которая резко ухудшилась из-за неспровоцированной агрессии, проявленной США и Израилем против Ирана.
"Сергей Лавров вновь высказал принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, чему российская сторона неизменно готова содействовать при должном учете интересов безопасности Ирана и его соседей по региону"
– МИД России
Напомним, США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ ИРИ стала наносить удары по Израилю и американским объектам на территориях других стран. В первый же день войны в результате нападения погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его пост занял его сын – Моджтаба Хаменеи.