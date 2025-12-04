Ялта и Судак вошли в число самых популярных городов для отельного отдыха в марте

Крымские курорты Ялта и Судак стали одними из самых популярных мест для отельного отдыха россиян в марте. Лидером оказалась Москва.

Специалисты сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру проанализировали предпочтения россиян в начале весны и составили свежий рейтинг популярности городов для проживания в гостиницах.

Ялта и Судак оказались в десятке лидеров, уступив лишь крупнейшим российским мегаполисам и Сочи.

Возглавляет список Москва, на которую приходится 15% от всех бронирований, средний чек за сутки здесь составляет 3428 руб. Немного отстает Санкт-Петербург: культурную столицу выбрали 14% туристов при средней стоимости ночевки в 3130 руб. Замыкает тройку лидеров Сочи 11%. Интересно, что именно здесь зафиксирован самый бюджетный средний чек из топ-3 – всего 2811 рублей.

Ялта заняла четвертую позицию в общем списке. Суточное проживание в отелях курорта стоит порядка 5570 рублей. Десятую строчку рейтинга занял Судак, где средний ценник достиг 6231 рубля за ночь.

Аналитики также перечислили другие города, дополнившие топ-10 привлекательных направлений первого месяца весны. Рекордсменом по дороговизне среди них стала Красная Поляна, забронировать там номер стоит около 7325 рублей в сутки. В Анапе аналогичная услуга обойдется туристам в 5680 рублей, а в Геленджике – в 4421 рубль. Завершают список лидеров Краснодар и Нижний Новгород, где средние расценки на гостиничное размещение зафиксированы на уровне 3884 и 3214 рублей.

Несмотря на безоговорочное лидерство крупнейших мегаполисов, южные и крымские курорты уверенно держат свои позиции, оставаясь для туристов идеальным вариантом в межсезонье.

Как ранее сообщали представители платформы, Ялта также была в числе главных фаворитов для поездок на выходные с 6 по 9 марта.