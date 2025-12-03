Ялта вошла в топ новогодних бронирований

Ялта вошла в топ-10 направлений для аренды съемного жилья на новогодние праздники, заняв 7 место в рейтинге, проинформировали в пресс-службе Сбера.
"Ялта стала одним из популярных направлений для новогоднего семейного отдыха. В Крым приезжают в любой сезон и для любого формата и времени отдыха"
— пресс-служба отделения Сбербанка в Крыму и Севастополе
Аналитики изучили количество бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января.
В рейтинг самых популярных направлений также вошли Пятигорск и Кисловодск, расположившись чуть ниже крымского курорта.
Авторы рейтинга также отметили, что средняя стоимость аренды квартиры в "городе счастья" за сутки составиляет 4,4 тысячи рублей.
Среди городов-миллионников уже в топ-15 вошел один из популярных городов Юга России – Краснодар.