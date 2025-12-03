Вестник Кавказа

Ялта вошла в топ новогодних бронирований

Ялта вошла в топ новогодних бронирований
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Город Ялта вошел в число самых популярных направлений для зимнего отдыха в период новогодних каникул, сообщили аналитики Сбера.

Ялта вошла в топ-10 направлений для аренды съемного жилья на новогодние праздники, заняв 7 место в рейтинге, проинформировали в пресс-службе Сбера.

"Ялта стала одним из популярных направлений для новогоднего семейного отдыха. В Крым приезжают в любой сезон и для любого формата и времени отдыха"

— пресс-служба отделения Сбербанка в Крыму и Севастополе

Аналитики изучили количество бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января.

В рейтинг самых популярных направлений также вошли Пятигорск и Кисловодск, расположившись чуть ниже крымского курорта.

Авторы рейтинга также отметили, что средняя стоимость аренды квартиры в "городе счастья" за сутки составиляет 4,4 тысячи рублей.

Среди городов-миллионников уже в топ-15 вошел один из популярных городов Юга России – Краснодар.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.