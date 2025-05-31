Человек подорвался на противопехотной мине в Агдеринском районе

Житель Агдеринского района подорвался на мине. Он получил ранение и был доставлен в больницу. Проводится расследование.

Пастух подорвался на мине в Агдеринском районе Азербайджана. Сообщение о минном инциденте распространили МВД, Генеральная прокуратура и Агентство АР по разминированию.

В нем говорится, что ЧП случилось с сельским жителем, мужчиной 1970 года рождения. Он пас скот на земле, не очищенной от мин, и в какой-то момент подорвался на противопехотной мине.

С ранением правой ноги пострадавший был эвакуирован в районную больницу.

Прокуратура Тертерского района ведет расследование.

Агентство по разминированию, МВД и Генпрокуратура Азербайджана в сообщении также обратились к гражданам с призывом строго следовать правилам безопасности, а также выполнять требования знаков, предупреждающих о минной опасности.