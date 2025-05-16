МИД Азербайджана: число жертв минного террора Армении приближается к 400

Азербайджанские дипломаты напомнили мировой общественности о проблеме загрязнения Карабаха и Восточного Зангезура армянскими минами: из-за тотального минирования этих территорий Азербайджана за 4,5 года после Карабахской войны почти 400 азербайджанских граждан погибли или стали калеками из-за подрывов на минах, заложенных ВС Армении.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отреагировало на случаи подрыва азербайджанских граждан на армянских минах, произошедшие накануне и сегодня, подчеркнув постоянную угрозу, которую представляет для Азербайджанской Республики и ее жителей минный террор Армении.

Азербайджанские дипломаты прежде всего сообщили, что общее число жертв минного террора Армении после Карабахской войны приближается к четырем сотням – 397 граждан, включая и военных, и саперов, и мирных жителей подорвались на минах, заложенных изгнанными из Азербайджана армянскими оккупантами. Многие из них погибли, другие остались калеками на всю жизнь.

"Эти гнусные действия, нацеленные на населенные пункты и кладбища, нарушают нормы международного гуманитарного права и препятствуют возвращению населения в свои дома"

– МИД Азербайджана

Таким образом азербайджанские дипломаты напомнили о террористической сути минирования азербайджанских территорий войсками Армении: когда стало ясно, что Карабахская война проиграна Ереваном, отступавшие армянские оккупанты заминировали те объекты, куда могли вернуться азербайджанские граждане, в расчете на человеческие потери Азербайджана в мирное время и замедление восстановления освобожденных районов.

Напомним, что накануне на мине в Агдеринском районе подорвался пастух Тельман Гусейнов. Сегодня в Геранбойском районе наступил на мину другой пастух, житель Кельбаджарского района 1980 года рождения.