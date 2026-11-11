В Египте считают, что хуситы не станут атаковать курорты на Красном море – на побережье нет военных объектов.

В Египте полагают, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" вряд ли ударят по курортам на Красном море, поделился член Сената Египта и член Египетского совета по международным делам Нурхан эш-Шейх.

"К сожалению, поведение хуситов невозможно предсказать, однако пока мы не видим никаких признаков того, что они атакуют курортные города. Если бы подобное произошло, такую атаку сочли бы неприемлемой во всем мире, поскольку на побережье нет военных объектов, мы полагаем поэтому, что ударов не будет"

– Нурхан эш-Шейх

Он добавил, что если все же атака случится, Египет "примет все меры для защиты своих территорий и своего суверенитета", передает ТАСС.