Поставки улиток из Грузии продолжают расти: с начала года экспорт этих моллюсков принес стране $3 млн. Поставки возросли на 59%.

Экспорт улиток из Грузии в январе-октябре 2026 года показал рост и превысил 846 тонн.

По сравнению с теми же десятью месяцами прошлого года, поставки улиток за границу выросли по объему на 59%, а по стоимости - на 35% до $3 млн, что превышает данные за весь прошлый год ($2,7 млн).

Главные покупатели грузинских улиток – Турция и Франция. На Турцию с начала года пришлось 640 т, на Францию – 206 т, при этом основной доход связан с поставками во Францию из-за разницы закупочных цен.

Отметим, что улитки из Грузии экспортируются в Евросоюз с 2022 года.