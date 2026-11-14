За зимний сезон минувшего 2025-2026 года горнолыжные курорты страны посетили более девяти миллионов человек, а лучшим среди более чем 400 туристических комплексов стал всесезонный курорт Шерегеш в Кузбассе.

В Москве подвели итоги V сезона национальной премии "Горы России": отдых в горах стал комфортным и доступным, а его популярность выросла как у российских, так и у иностранных путешественников, отметил на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"За последние несколько лет российская горнолыжная отрасль заметно изменилась. Только за сезон 2025/2026 курорты страны посетили более 9 млн человек, а общая продолжительность трасс превысила 1,6 тыс км в более чем 400 комплексах"

- Дмитрий Чернышенко

В главной номинации на конкурсе победил всесезонный курорт Шерегеш. Переходной кубок победителя главе Кузбасса вручил генеральный директор курорта Архыз Роман Кирачук, в минувшем году карачаево-черкесский Архыз был назван лучшим в России, передает портал "Это Кавказ".

Впрочем, Архыз тоже сохранил свои лидерские позиции: лучшим горнолыжным отелем России был назван Premium Village Arkhyz, а The White Residence на Эльбрусе стал лучшим в СКФО, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Сейчас в России насчитывается более 400 больших и малых горнолыжных курортов в 65 регионах страны: все они активно развиваются благодаря программам, вводя новые трассы и объекты размещения. Все это делают люди – те, кто каждый день своим трудом делает туризм в стране лучше, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.