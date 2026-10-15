В армянской столице сегодня проходит первое заседание недавно созданной рабочей группы России и Армении, которая займется вопросом ЮКЖД.

Российско-армянская рабочая группа по Южно-Кавказской железной дороге собралась на свое первое заседание, оно проходит в Ереване.

Мероприятие проходит в закрытом от прессы режиме. Предполагается, что оно будет проходить на протяжении всего рабочего дня.

Напомним, что договоренность о создании совместной рабочей группы по вопросам повышения конкурентоспособности железных дорог Армении была достигнута в середине октября на встрече премьер-министра РА Никола Пашиняна и генерального директора "Российских железных дорог" Олега Белозерова.

Было решено, что новая структура оперативно проработает возникшие вопросы и представит возможные способы их урегулирования.