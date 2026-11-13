Объем переработки газа SOCAR сократился на 16%

С июля по сентябрь текущего года компания SOCAR сократила объемы переработки газа на 16,9% до 631 млн куб м.

В третьем квартале 2026 года объем переработки газа компанией SOCAR сократился на 16,9% по сравнению с годом ранее, следует из данных SOCAR.

Отмечается, что в июле-сентябре этого года компания переработала 631,7 млн куб м природного газа.

Объем переработки газа сократился на 128,4 млн куб м, поскольку в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 760,1 млн куб м.

Также снизился объем переработки нефти: в этот период он составил 1,6 млн, годовое снижение составило 3,2%.

Однако, согласно данным SOCAR, несмотря на сокращение объемов переработки, экспорт готовой нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции вырос.

С июля по сентябрь 2026 года на зарубежные рынки было поставлено 657,4 тыс т продукции, промзведенной SOCAR.

В компании отметили, что экспорт увеличился на 18,2 тыс т, или 2,8%.