Азербайджанский фильм стал победителем Международного кинофестиваля в Гааге

Фильм "Танец Победы", снятый в Азербайджане, стал триумфатором Международного кинофестиваля в Гааге.

Короткометражный фильм "Танец Победы", созданный "Домом литератора" и телеканалом ASAN TV, стал победителем Международного кинофестиваля в Гааге (IFFH). По данным СМИ, азербайджанский фильм стал лучшим в основной номинации фестиваля "Глобальный мир, гармония, права человека".

Азербайджанский кинофильм боролся в основной номинации с тремя картинами производства Черногории, Палестины/Португалии и Великобритании.

Решение наградить азербайджанский фильм было принято жюри из 13 человек, которые отметили эстетику произведения, высокий уровень актерского мастерства и трогательный сюжет.

Всего на конкурс было выдвинуто свыше 60 фильмов из 23 стран. Фестиваль проходил с 13 по 15 ноября.