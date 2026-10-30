Вестник Кавказа

Азербайджанский фильм стал победителем Международного кинофестиваля в Гааге

Азербайджанский фильм стал победителем Международного кинофестиваля в Гааге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фильм "Танец Победы", снятый в Азербайджане, стал триумфатором Международного кинофестиваля в Гааге.

Короткометражный фильм "Танец Победы", созданный "Домом литератора" и телеканалом ASAN TV, стал победителем Международного кинофестиваля в Гааге (IFFH). По данным СМИ, азербайджанский фильм стал лучшим в основной номинации фестиваля "Глобальный мир, гармония, права человека". 

Азербайджанский кинофильм боролся в основной номинации с тремя картинами производства Черногории, Палестины/Португалии и Великобритании. 

Решение наградить азербайджанский фильм было принято жюри из 13 человек, которые отметили эстетику произведения, высокий уровень актерского мастерства и трогательный сюжет. 

Всего на конкурс было выдвинуто свыше 60 фильмов из 23 стран. Фестиваль проходил с 13 по 15 ноября.  

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