Нефть марки Brent подешевела до $95,38 за баррель

Стоимость нефти марок Brent и WTI опустилась до $95,38 и $88,38 за баррель соответственно. За минувшую неделю котировки снизились на 2,5%.

Мировые цены на нефть продолжают дешеветь на фоне ожиданий избытка предложения на мировом рынке и восстановления поставок с Ближнего Востока. Об этом стало известно по результатам прошедших торгов.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $95,38 за баррель, что на $0,46 (0,48%) ниже показателя на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,18 (0,2%), до $88,38 за баррель. По итогам минувшей недели оба контракта подешевели на 2,5%.

Напомним, ранее в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 67 тыс баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с, но повысило оценку глобальных поставок на 920 тыс б/с, до 101,6 млн б/с, ожидая профицита на рынке в четвертом квартале.

Отметим, что на динамику рынка также влияет обстановка на Ближнем Востоке, где ситуация в Ормузском проливе остается нестабильной. Накануне КСИР сообщил, что в акватории затонули два нефтяных танкера, которые следовали по несанкционированному Ираном маршруту