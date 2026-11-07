ГЖД объявила тендер на закупку новых поездов

АО "Грузинская железная дорога" планирует приобрести десять новых пассажирских электропоездов. С этой целью объявлен международный тендер.

Грузинская железная дорога объявила международный тендер на закупку десяти новых пассажирских электропоездов, следует из заявления пресс-службы компании.

Стоимость этого тендера составляет около $70 млн, его проводят по правилам Азиатского банка развития.

Отмечается, что поезда, которые будут закуплены в рамках проекта Азиатского банка развития (АБР), должны состоять из четырех вагонов вместимостью не менее 280 мест.

Также расчетная скорость должна достигать 160 км/ч, а срок службы вагонов установлен на уровне 40 лет.

Та компания, что выиграет тендер, должна будет помимомо непосредственного предоставления поездов, обеспечивать их техническое обслуживание в течение 10 лет.

Как отметили в пресс-службе ГЖД, компании-участники тендера могут "предоставить информацию о аналогичных контрактах, заключенных за последние 10 лет, включая количество произведенных, поставленных и введенных в эксплуатацию поездов".

Уточняется, что с момента вступления контракта в силу поставка всех десяти поездов доожна быть осуществлена в течение 18 месяцев.

В компании пояснили, что "потребность в новых поездах связана с сокращением дефицита подвижного состава на маршрутах Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Поти, Тбилиси-Зугдиди и Тбилиси-Кутаиси и увеличением частоты движения".