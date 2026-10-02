Азербайджан стал площадкой совместных учений Eternity-2026

В Азербайджане сегодня был дан старт компьютерным командно-штабным учениям Eternity-2026, в которых принимают участие более 200 военнослужащих трех стран, в том числе Турции и Грузии.

В Азербайджане сегодня был дан старт совместным компьютерным командно-штабным учениям Eternity-2026, в которых вместе с азербайджанскими военнослужащими принимают участие их коллеги из армий Турции и Грузии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Официальная церемония открытия учений состоялась в Баку, в масштабных маневрах принимают участие более 200 военнослужащих трех стран, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Перед военными трех стран региона стоит задача отработать координацию совместных действий по защите экономических проектов и стратегических объектов региона.

Еще одна цель военным маневров – отработать и вывести на новый уровень оперативные и аналитические навыки участников в сфере обеспечения безопасности при транспортировке природных ресурсов, говорится в сообщении.

Учения продлятся до 20 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в Национальном университете обороны в Баку сегодня прошла встреча делегаций Азербайджана, Турции и Грузии в сфере военного образования, которые возглавляли ректоры военных вузов трех стран.

В ходе встречи членов делегаций проинформировали о реформах в системе военного образования и их результатах, также они ознакомились с новшествами в военном образовании, внедряемыми с учетом международного опыта.