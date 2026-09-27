Вестник Кавказа

США могут проконтролировать соблюдение соглашения между Ливаном и Израилем

Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: Вашингтон планирует создать структуру для контроля за ситуацией на границе Ливана и Израиля после подписания мирного соглашения.

Белый дом рассматривает возможность создания международной структуры, которая будет заниматься мониторингом ситуации на границе Ливана и Израиля после подписания соглашения об урегулировании конфликта, передает Asharq Bloomberg.   

Как отметили в издании, предполагается создание механизма, в основе которого будет использован опыт Многонациональных сил и наблюдателей (MFO), размещенных в Египте. Глава американской дипломатии Марко Рубио заявил о планах создать гражданскую наблюдательную миссию. 

Власти США в настоящее время обсуждают идею с Римом и Парижем. Детально обсудить вопрос планируется в ходе визита постпреда США при ООН Майка Уолтца в Ливан, который должен состояться 16-17 ноября. 

Отметим, что Ливан и Израиль в июне этого года подписали рамочное соглашение о прекращении огня.

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