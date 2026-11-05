Вестник Кавказа

Доходы Ставрополья от туристического налога превысили 527 млн рублей в 2026 году

Доходы Ставрополья от туристического налога превысили 527 млн рублей в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Общий объем поступлений от уплаты туристического налога в Ставропольском крае за первые девять месяцев 2026 года превысил 527 млн рублей.

В Ставропольском крае доходы от туристического налога с января по сентябрь 2026 года превысили 500 млн рублей. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

За девять месяцев региональный бюджет получил 527,3 млн рублей, из которых 138,7 млн собрано в первом квартале, 192,1 млн — во втором, 196,5 млн — в третьем, при этом свыше 70% всей суммы формируют санаторно-курортные учреждения.

По данным пресс-службы, налог действует в крае с января 2025 года, ставка на 2026-й — 2% от стоимости номера, а средства идут на благоустройство общественных пространств и туринфраструктуру.

Напомним, федеральный закон от июля 2024 года позволил регионам вводить этот налог с 2025 года при стартовой ставке в 1% с правом муниципалитетов ежегодно увеличивать ее на один процент, пока к 2029 году показатель не достигнет 5%.

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