Главы стран ОДКБ заключили антитеррористическую стратегию

В Кремле заявили о том, что лидеры стран ОДКБ подписали антитеррористическую стратегию до 2030 года.

Руководители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали антитеррористическую стратегию до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что новую антитеррористическую стратегию Организации президент РФ Владимир Путин предложил на заседании Совета коллективной безопасности организации в прошлом году.

Также в ходе своего выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны ОДКБ к объединению усилий в борьбе с международным терроризмом.

Как рассказали в пресс-службе Акорды, казахстанский лидер "акцентировал внимание на необходимости консолидаций усилий по таким направлениям, как борьба с международным терроризмом, противодействие незаконному обороту наркотических средств, а также укрепление информационной безопасности с учетом растущего влияния технологий искусственного интеллекта".

Напомним, сегодня в российской столице проходит саммит ОДКБ под председательством президента России Владимира Путина.

На мероприятие прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргзстана Садыр Жапаров, а также глава Беларуси Александр Лукашенко.