Вестник Кавказа

Помощник президента РФ встретился с главой Минэнерго Турции на COP31

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча помощника российского президента Руслана Эдельгериева с министром энергетики Турции Альпарсланом Байрактаром состоялась в Анталье на полях COP31.

Переговоры помощника и спецпредставителя по вопросам климата и водных ресурсов президента РФ Руслана Эдельгериева с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром прошли на полях 31-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP31), которая проводится в Анталье.

Информацию о встрече распространило посольство России в Турции.

"Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики и устойчивого развития, уделив особое внимание перспективам реализации совместных проектов и сопряжения усилий в интересах противодействия негативным последствиям изменения климата"

- посольство РФ в Турции

Отмечается, что Руслан Эдельгериев выступает главой межведомственной делегации России на COP31. В павильоне РФ на площадке конференции состоятся порядка 50 мероприятий по 11 направлениям с участием ведущих отечественных компаний.

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