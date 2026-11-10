Армению лишили права голоса в ОДКБ

Решение оставить Армению без права голоса в ОДКБ, по словам Дмитрия Пескова, было принято сегодня на саммите Организации.

Участники ОДКБ сегодня приняли решение, в соответствии с которым Армения теряет право голоса в Организации, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что этот вопрос поднимался в среду на саммите ОДКБ, который проходил в Москве. После обсуждения было вынесено соответствующее решение, передает Life.

"В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ"

- Дмитрий Песков

Подписанное в ходе саммита решение, как следует из него, стало реализацией статьи 25 Устава ОДКБ. Документ называется "О применении статьи 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности в отношении Республики Армения".

Согласно статье 25, если участник ОДКБ не выполняет "обязательства по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет", то в отношении него принимается решение "о приостановлении права выдвижения граждан ... на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса".

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков в свою очередь заявил, что вопрос о возможности исключения Армении из ее состава на саммите не стоял. В то же время, обратил внимание он, дальнейшее участие Еревана в работе ОДКБ будет определяться самими армянскими властями.

Таалатбек Масадыков пояснил, что Армения сможет снова полноценно участвовать в работе ОДКБ, если выплатит все свои долги по членским взносам.

"Решение за руководством республики"

- Таалатбек Масадыков