Жители СКФО назвали главные условия для нормальной жизни

Для жителей Северного Кавказа главными требованиями к качеству жизни стали отменное здоровье, финансовое благополучие и крепкие семейно-социальные связи, показало проведенное исследование.

Жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) России назвали самые важные критерии качества жизни, среди которых лидируют здоровье, финансовое благополучие и крепкие семейно-социальные связи, показало исследование Russian Field совместно с Институтом общественных наук Президентской академии и III Международным симпозиумом "Создавая будущее", сообщили в пресс-службе Национального центра "Россия".

"Опрошенные жители СКФО считают хорошее здоровье и доступную медицину главным показателем качества жизни сегодня, а финансовое благополучие - в будущем. Ради повышения качества жизни они готовы… отказаться от личного комфорта и сократить время на отдых"

- сообщение

Больше половины опрошенных, 51%, поставили превыше всего крепкое здоровье и доступную медицину. На втором месте с 48% они назвали важность высокого и стабильного дохода, а 41% - безопасность и уверенность в завтрашнем дне, передает портал "Это Кавказ".

Главными показателями высокого качества жизни человека также стали продолжительность активной жизни (39%), крепкие семейные и социальные связи (30%), качество окружающей среды (26%) и возможность самостоятельно распоряжаться своим временем (24%).

Молодежь отметила и наличие возможностей для образования и развития (21%), доступ к современным технологиям (19%) и личную безопасность (16%), показали результаты исследования.