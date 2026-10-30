Дагестанские дорожные службы обновили дорогу к Карадахской теснине

Специалисты дорожных служб Дагестана завершили ремонт участка автомобильной дороги, ведущей к одной из самых известных достопримечательностей - Карадахской теснине, она стала удобнее и безопаснее для водителей.

В Гергебильском районе Дагестана завершен ремонт участка автомобильной дороги Чалда - Карадах, ведущей к Карадахской теснине, одной из природных достопримечательностей региона, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

"Ремонт участка трассы был выполнен в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На данный момент объект готовят к вводу в эксплуатацию. Ремонт дороги к Карадахской теснине повысит доступность туристического маршрута"

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Дорога стала намного удобнее и безопаснее – на ней уложили новое асфальтовое покрытие, отремонтировали мост, восстановили водоотводы, обочины и кюветы, а также установили дорожные знаки и барьерные ограждения и нанесли дорожную разметку, сообщили в пресс-службе, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, Карадахская теснина расположена в зоне прохождения реки Квартах в Гунибском районе села Карадах в Дагестане. Ее ширина составляет около 2-4 м, а максимальная высота местами достигает 170 м.